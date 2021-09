FOTOGALLERY - Napoli in campo: allenamento in vista del Leicester

Allenamento mattutino per il Napoli in vista della gara di giovedì in Europa League contro il Leicester

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport Allenamento mattutino per il Napoli in vista della gara di giovedì in Europa League contro il Leicester. Sui canali social le foto e le immagini dell'allenamento della squadra allenata da Spalletti. Ecco il post: Allenamento mattutino



#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/xCXaVjYJF3 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 14, 2021