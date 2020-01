FOTOGALLERY - Napoli-Inter, gli scatti dal San Paolo: dal gol di Milik alla delusione di Gattuso

Sconfitta amara per il Napoli, nella serata di ieri al San Paolo contro l'Inter di Conte. Il ritorno in campo dopo la sosta natalizia non ha regalato ai tifosi azzurri un risultato positivo, dopo il ritorno in massa a Fuorigrotta (gli spettatori erano più di 30mila). Di seguito vi proponiamo gli scatti della serata di ieri, amara ma dove allo stesso tempo si sono visti netti passi avanti della squadra azzurra sotto la nuova gestione targata Gennaro Gattuso.