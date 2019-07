FOTOSEQUENZA TN - Difensori nell'area piccola col portiere: Ancelotti lavora sull'uscita dal basso con la nuova regola

Ne ha parlato ieri Ancelotti in conferenza e oggi il Napoli s'è esercitato durante l'allenamento. Davide Ancelotti ha ricordato ai difensori la nuova regola che caratterizzerà l'uscita difensiva: i difensori dal prossimo campionato possono essere in area al momento del passaggio del portiere mentre gli attaccanti avversari in pressione, in questo caso i giovani Sgarbi, Zanoli e Zedadka, possono entrare dopo il primo tocco. Napoli che quindi s'è esercitato nel dialogare nell'area piccola con i due centrali per poi uscire con l'aiuto di centrocampisti e laterali.