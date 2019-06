GRAFICHE - Tanta confusione sulla fase di possesso di Ancelotti, Del Genio mostra il 3-1-5-1 ed il 2-2-4-2

"Ancelotti passerà al 4-2-3-1", "Il 4-4-2 è superato", "Nel 4-4-2 i giocatori sono fuori ruolo", sui moduli liquidi di Carlo Ancelotti s'è fatta tanta confusione nell'ultimo periodo, ignorando le gare di quest'anno (con le posizioni medie che hanno chiarite le posizioni di ogni singolo interprete) e le stesse parole di Ancelotti che ha sottolineato anche recentemente le tante variazioni offensive e che il 4-4-2 è solo in fase difensiva, ma che non è il modulo in fase di possesso. Di conseguenza, in tanti non hanno ben capito le mosse del club anche sul mercato.

Nel corso di "A tutto Napoli" su Tele A, in onda il lunedì mercoledì e venerdì alle 20, Paolo Del Genio ha provato a fare chiarezza: "E' un argomento di questi giorni, ma s'è fatta confusione. Quando il Napoli ha il pallone, lo schieramento spesso è il 3-1-5-1, ad esempio con la Spal ma poi sempre più spesso e pure con l'Inter, Allan in fase di possesso s'è abbassato di fianco ai due centrali quando Spalletti ha messo Lautaro e Icardi di fianco. Ancelotti ha rimesso 3 giocatori in difesa per uscire col pallone dalla pressione, ma senza abbassare i terzini che sono sganciati. Fabian e Callejon stringono molto dentro al campo come mezzali, per lasciare proprio spazio ai terzini che spingono molto e sono su quella linea. La seconda grafica, il 2-2-4-2, due difensori per uscire contro una sola punta avversaria e con quattro giocatori offensivi dietro le due punte. Prima c'era un terzino bloccato, ora s'è capito perché alcuni non rientrano nei piani del Napoli. L'ultima grafica riguarda il 4-4-2, che è solo quando non teniamo palla, è solo non possesso. Ancelotti l'ha detto mille volte, forse deve dirlo in dialetto 'quann nun tenimm o pallon' e si compattano 4-4-1-1. Il Napoli non gioca 4-4-2, si difende solo 4-4-2, come tantissime squadre".

Di seguito le tre grafiche proposte.