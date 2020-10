GRAFICO Bilanci 2010-2020, Pistocchi: "Solo Napoli ed altri 3 club in attivo, che perdite per le altre!"

"Nel decennio 2010/2020 solo 4 delle 20 società di Serie A Sassuolo Crotone Atalanta e Napoli hanno guadagnato invece di perdere soldi. Tutte le altre hanno perso cifre importanti . Chi salverà il Calcio Italiano? Basteranno i fondi di investimento, o gli stadi nuovi?", così su twitter il giornalista Maurizio Pistocchi che mostra una tabella dal 2010 al 2020 con i bilanci della Serie A: solo Sassuolo (+1,6mln), Crotone (+3,5mln), Atalanta (+58mln) e Napoli (+132mln) sono le società in attivo, per il resto tanti passivi per finire con i rossi pesantissimi di Juve, Inter, Roma e Milan, quest'ultimo quasi a 1mld in 10 anni.

Nel decennio 2010/2020 solo 4 delle 20 società di #seriea2020 #sassuolo #crotone #atalanta #napoli hanno guadagnato invece di perdere soldi. Tutte le altre hanno perso cifre importanti . Chi salverà il Calcio Italiano? Basteranno i fondi di investimento, o gli stadi nuovi? pic.twitter.com/bSQkp0nIHm — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) October 10, 2020