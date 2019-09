GRAFICO Sky - Ancelotti punta su Llorente! Zielinski in panchina, ballottaggio in difesa

Carlo Ancelotti sta davvero pensando di schierare Fernando Llorente dal primo minuto nella sfida di domani contro il Liverpool. L'uomo Champions per il debutto Champions, vista l'indisponibilità di Milik e i tanti impegni delle ultime settimane di Lozano, ad affiancare Mertens sarà il Re Leone secondo Sky Sport. Ballottaggio sulla fascia sinistra, con Mario Rui favorito su Ghoulam. Sacrificato Zielinski, in panchina, per concedere a Fabian di giocare nei due in mediana con Allan. Di seguito il grafico dell'emittente satellitare.