GRAFICO - Studio Cies, quanti punti per lo scudetto? Juve alza la percentuale: i dettagli

Qual è la percentuale sui punti totale a disposizione in un campionato che una squadra deve raggiungere per laurearsi campione? Il CIES Football Observatory ha effettuato uno studio proprio su questo, andando a verificare negli ultimi anni quanti punti sono serviti per conquistare lo scudetto. In Serie A dal 2012 in avanti la Juventus ha sempre ottenuto oltre il 75% dei punti totali. Nella stagione appena conclusa i bianconeri hanno conquistato quasi il 79% dei punti totali. Di seguito il grafico:

Percentage of points to be champions, @SerieA: @Juventus set the bar very high, no more less than 75% since 2012. More in freshly published @CIES_Football Weekly Post at https://t.co/Pkxgh6z3KV pic.twitter.com/M4kUMTFd8J