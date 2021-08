GRAFICO - Top 11 Serie A per valore, un solo azzurro: esce Kou ed entra Osimhen

C'è un solo azzurro nella Top 11 della Serie A per valore, secondo i dati di Transfermarkt. E' uscito infatti Koulibaly, non più giovanissimo, superato per valore economico da Skriniar, De Ligt e Bastoni ma entra in attacco Osimhen, stimato in 50mln il suo valore, in coppia con Lautaro (80mlm). A centrocampo Chiesa con 70mln, Kessie 55mln, Milinkovic con 70, Barella 65 e Theo Hernandez da 50mln.

Ecco la nuova top11 per valore di mercato della #SerieA 2021/22. Vi piace? 🤔 pic.twitter.com/RppZYIWogy — Transfermarkt.it (@TMit_news) August 20, 2021