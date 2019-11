Il solito Cruciani: "Allan-Zielinski, poi ci si sorprende se tentennano prima di andare a Napoli..."

Il solito Giuseppe Cruciani, che non manca mai di punzecchiare i tifosi del Napoli, torna alla ribalta dopo i fatti accaduti alle moglie di Zielinski ed Allan. Così il giornalista di Radio24 ha parlato nel corso della trasmissione La Zanzara: "E' vero che i giocatori vengono intimiditi un po' ovunque, i gruppi organizzati sono lì a rompere il c**zo ai giocatori. Però ci sono delle specialità! Chissà perchè, come mai uno dei capi della rivolta contro De Laurentiis, tale Allan, ha subito un tentativo o una rapina, non si sa ancora bene, in casa. In quale città? Aspetta, non è finita qui. Intanto un altro giocatore, tale Zielinski, alla moglie è stata danneggiata la macchina. Poi ci si sorprende se i giocatori tentennano un po' prima di andare a Napoli, fai qualcosa non gradita a qualcuno e poi ti piombano in casa. Non ci nascondiamo dietro ipocrisie dicendo che è ovunque la stessa cosa!".