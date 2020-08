Martino-Del Genio in diretta a KK esaltano il Napoli: "Prova straordinaria, differenza abissale con la Lazio"

Grande soddisfazione per la prova del Napoli, nella vittoria per 3-1 sulla Lazio, nella radiocronaca di Radio Kiss Kiss affidata alla coppia Carmine Martino-Paolo Del Genio: "Il Napoli ha fatto girare benissimo palla, trovando subito Mertens al limite che ha scaricato su Fabian per una punizione in movimento, a giro, bell'azione del Napoli e gol meritato giocando con qualità", il commento al primo gol.

Sul terzo gol, Del Genio esalta l'azione del Napoli: “Molto bene! Grande Napoli e grande gol! Questo secondo tempo ci fa sperare, la squadra ha tutto: la testa, la voglia, la qualità tecnica e la determinazione. Il Napoli ha fatto un secondo tempo straordinario, mi è piaciuto moltissimo. Quando ci siamo e abbiamo le motivazioni alte facciamo grandi partite, contro il Barça non possiamo che avere motivazioni alte, mi sento sicuro di dire che il Napoli giocherà una grandissima partita a Barcellona. La Lazio non è mai uscita dalla sua metà campo nel secondo tempo, s'è vista una differenza abissale, incredibile a dirsi ma è così. Non perchè siamo schierati, ma vedete quanto è strana questa stagione con la Lazio così davanti in classifica ma sia a Roma che oggi s'è visto un Napoli superiore".