TABELLA - Il Napoli ha fermato una super-Real Sociedad che chiude col 63% di possesso

Il Napoli e la Real Sociedad si dividono il bottino in palio allo stadio Diego Armando Maradona. Un 1-1 che consente ad entrambe di accedere ai sedicesimi di Europa League. Le statistiche vedono i baschi avanti nettamente nei numeri: sia per possesso palla che per conclusioni, la squadra di Alguacil si è imposta rispetto ad un Napoli che invece si è mostrato cinico nello sfruttare le proprie occasioni.