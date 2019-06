TABELLA - James migliore in Europa per passaggi chiave, tra i primi 30 anche 3 azzurri

Il Napoli segue James Rodriguez, giocatore che sarebbe stato individuato come rinforzo importante per Carlo Ancelotti. Un dato pubblicato dal portale Calcio Datato fornisce un dato interessante sul colombiano che - si legge - è il migliore in Europa per numero di passaggi chiave. Tra i primi 30 della classifica - che include i primi 5 campionati europei - anche tre azzurri: Mertens, Fabiàn ed Insigne.

James Rodriguez è il giocatore in Europa (top 5 leghe) ad aver registrato il maggior numero di passaggi chiave p90' in stagione.



Tra i primi 30, ben 13 giocatori della Serie A e 3 del Napoli (Mertens, Ruiz, Insigne), squadra più rappresentata del campionato italiano. pic.twitter.com/Jg730FwkUb — CalcioDatato (@CalcioDatato) 8 giugno 2019