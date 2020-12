TABELLA - L'AZ comanda nei numeri, Napoli sotto nelle statistiche più importanti

Il Napoli visto in Olanda è una squadra che ha patito in maniera considerevole il gioco degli avversari. Un'AZ ben messo in campo e consapevole di cosa fare, infatti, ha messo alle strette la squadra di Gattuso anche nei numeri: i ragazzi di Arne Slot, infatti, si sono imposti nelle statistiche principale, quelle relative ai tiri in porta (sia fuori che nello specchio), ed anche nella percentuale del possesso palla.