TABELLA - Napoli padrone del campo per possesso e conclusioni, le statistiche

Un Napoli padrone, anche se non sempre in grado di trovare la giocata vincente per arrivare alla conclusione. I numeri parlano di una squadra, quella azzurra, ha nei numeri ha dominato per buona parte il Rijeka: 9 tiri in porta con i 2 soli realizzati dai croati, ben più del 60% di possesso palla per la squadra di Rino Gattuso.