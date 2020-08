TABELLA - Under 21, Osimhen è il quarto centravanti al mondo per valore: la classifica

Oltre a Victor Osimhen, c'erano altri centravanti giovani più affermati ed alla portata del Napoli? L'interrogativo sollevato da tanti tifosi porta ad un secco no. Per motivare la risposta ci affidiamo a Transfermarkt, sito di riferimento sul calciomercato per le valutazioni legate ai giocatori, che ci riporta appena 3 Under 21 più 'preziosi' del nigeriano acquistato dal Napoli. Si tratta di Mbappé, Haaland e Greenwood, la stellina dello United, ovviamente tutti e 3 irraggiungibili economicamente, appeal ed ambizioni. Il Napoli dunque ha preso il primo centravanti giovane realmente alla portata e la valutazione indicata dal sito, appena 27mln di euro, è destinata a fare un balzo in avanti già nel prossimo aggiornamento. Di seguito la classifica dei centravanti Under 21

1 Mbappè 180mln

2 Haaland 72mln

3 Greenwood 45mln

4 Osimhen 27mln

5 Kean 25mln

6 Malen 25mln

7 Isak 22,5mln

8 Cunha 22mln

9 Daka 20mln

10 Leao 20mln