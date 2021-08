TN in Podcast - Marfella (per Contini) terzo e la nuova gerarchia: definito il pacchetto portieri

Con le due ufficialità della giornata di oggi - il ritorno di Marfella dal Bari e Contini al Crotone - si definisce il pacchetto dei portieri. In "Tutto Napoli in Podcast" abbiamo riepilogato le scelte del Napoli e analizzato il cambio di gerarchie con Meret numero uno anche in prospettiva del rinnovo del contratto. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.