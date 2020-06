VIDEO - ADL lascia l'albergo: nessuna dichiarazione sul rinnovo di Mertens

Giornata importantissima per il Napoli. Oltre la finale di Coppa Italia contro la Juventus in scena questa sera all'Olimpico, anche il rinnovo di Dries Mertens. Per il rinnovo del belga, un ruolo fondamentale è stato vestito dal patron azzurro Aurelio De Laurentiis, che dopo l'annuncio del rinnovo ha lasciato l'albergo dove il Napoli è in ritiro. Come testimoniano le immagini, il presidente non ha voluto rilasciare dichiarazioni.