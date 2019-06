VIDEO - Alvino: "Il Napoli non prende Messi o Bale, ma mantiene la sua linea e tratta comunque grandi calciatori!"

Che tipo di mercato sarà questo dell'estate 2019? Non molto diverso dagli altri per il Napoli. Così la pensa Carlo Alvino, noto giornalista, che ne ha parlato nella sua trasmissione a Radio Kiss Kiss Napoli: "Il mercato del Napoli sarà un mercato con le idee chiare su ciò che si deve fare, con la disponibilità economica che conosciamo. E' chiaro che se dalle cessioni si recupera qualcosina il Napoli potrà avere un po' più forza. Ma il club non cambia linea, non è un club che può prendere Messi o Bale, ma rispetta la sua filosofia e riesce comunque a trattare giocatori importanti".



