VIDEO - Ancelotti arrivato per l'incontro con arbitri: le immagini da Roma

Andrà in scena alle 12 di oggi all’hotel Parco dei Principi di Roma l’atteso incontro fra gli arbitri e le squadre di Serie A. Il Var e il suo utilizzo in primo piano. Pochi minuti fa è arrivato anche l'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, accompagnato dal capo della comunicazione azzurra, Nicola Lombardo, che rivolgendosi ad una giornalista dice: "Cos'è questo microfono? Noi siamo in silenzio stampa". Ecco il video: