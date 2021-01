VIDEO - Auriemma: "Fa molto male vedere l'accanimento contro squadra e allenatore"

Raffaele Auriemma, giornalista di Radio Marte e Tuttosport, ha commentato il ko del Napoli a Verona tramite il suo canale Youtube: "E’ stata davvero una partita assai brutta. Se molte volte non avessi visto un altro Napoli, penserei che il Napoli è questo. Bisogna fare invece un'analisi a freddo. Il Napoli non è questo, quando sta bene fisicamente è un’altra squadra. Credo che la mazzata della Supercoppa abbia inciso fisamente e psicologicamente soprattutto in Lorenzo Insigne, oggi un giocatore spento. Se poi dopo la Supercoppa ti capita il Verona, che schiaccia sempre il piede sull’acceleratore, allora assistiamo a questa prova pessima del Napoli.

La cosa che mi fa molto male e vedere i tifosi del Napoli che si stanno accanendo sulla squadra e allenatore. E’ davvero una cosa triste e imbarazzante leggere l’hastag #Gattusoout, non si capisce che la squadra è molto stanca. Mi dispiace, pensavo che ci fosse la possibilità di reagire alla sconfitta della Supercoppa, ma contro una squadra così energetica bisogna avere i muscoli di ferro per reggere fino alla fine. Nella seconda parte la squadra si è sfilacciata, Gattuso ha cercato di rigenerarla con i cambi ma non è servito a niente.

Il Napoli non tira mai, perché succede? Forse perché non si ha la forza di tirare? Probabile. Dobbiamo soltanto trarre un minimo di soddisfazione dal rientro di Osimhen, Gattuso gli ha fatto di nuovo calcare il campo. Mertens come il nigeriano ha ancora bisogno di allenarsi per ritrovare la migliore condizione, ma se giochi ogni tre giorni non ti alleni bene. Sono tutti molto stanchi, se facevi turnover rischiavi ancora di più. Ora Gattuso avrà 5 giorni per allenare la squadra, contro lo Spezia in Coppa Italia non sarà una partita semplice, ma il Napoli ritrovarsi quanto prima”.