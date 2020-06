VIDEO - Auriemma: "Finale nel segno di Ospina. Gattuso merita di vincere la Coppa Italia"

Il giornalista Raffaele Auriemma ha pubblicato un video su Youtube in cui si sofferma sulla qualificazione del Napoli in finale di Coppa Italia dopo il pari contro l'Inter: "Al San Paolo c'è stato un vero spettacolo, denso di emozioni. L'Inter l'ha buttata sotto l'aspetto atletico, ma il Napoli ha saputo resistere. Mertens si è regalato l'1-1 e la storia del Napoli: 122 reti, miglior bomber della storia azzurra. Sarà una finale spettacolare, peccato non ci siano i tifosi. L'Inter ha dimostrato di poter meritare la finale, ma il Napoli non ha mollato, gli azzurri hanno carburato con il tempo. La rete di Mertens ha dato maggiore convinzione. Nella ripresa Gattuso ha saputo gestire e contenere la squadra nerazzurra. Ospina è salito sugli scudi, dopo l'errore del primo gol, è salito in cattedra con tante parate, poi ha permesso il pareggio al Napoli con il lancio ad Insigne. La finale e nel suo segno. Gattuso meriterebbe di vincere questo trofeo, sarebbe per lui una grande soddisfazione per mitigare anche il dolore per la scomparsa della sorella Francesca. Aspettiamoci una grandissima finale, il Napoli è tornato, così come lo avevamo lasciato"