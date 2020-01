VIDEO - Auriemma: "Il Napoli stringe per Lobotka, ipotesi scambio De Sciglio-Hysaj con la Juve"

Nel suo video social, il giornalista Raffaele Auriemma fa il punto sul mercato del Napoli: "Si parla dello scambio De Sciglio-Hysaj con la Juve. Gattuso conosce bene De Sciglio, lo ha avuto un anno al Milan. Si dirà: non è meglio un esterno sinistro? Sì, ma solo se Ghoulam accettasse di giocare altrove. In caso contrario, il Napoli non può prendere un esterno sinistro. Ecco perché si profila lo scambio con la Juve. Altrimenti, lo sapete, il nome che piace a Gattuso è Rodriguez del Milan, che ha giocato 70 partite con Gattuso.

Oggi la priorità del Napoli è quella di avere un centrocampista di riferimento. Lobotka è più di un'ipotesi. Credo che il Napoli andrà a stringere e proverà a chiudere definitivamente per l'acquisto del centrocampista del Celta Vigo. Rispetto a non aver nulla, Lobotka incarna molto di più le prestazioni di un calciatore che possa essere considerato il faro di una squadra. E' un calciatore di grande riferimento offensivo. Non abbiamo ancora la percezione che possa essere un ottimo centrocampista di chiusura ma con Lobotka, anche ai prezzi stabiliti dal Napoli, 20 milioni, si può parlare di ottima operazione di mercato".