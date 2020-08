VIDEO - Auriemma: “Napoli progettato per arrivare in condizioni ottimali col Barça”

Il giornalista Raffaele Auriemma, attraverso un video caricato su Youtube, ha analizzato la vittoria sulla Lazio: "Con la Lazio, il Napoli è tornato a fare il Napoli. Mi è piaciuta molto la prestazione degli azzurri. E' stata incisiva. Nel primo tempo un po più accorti pensando al Barcellona, nella seconda frazione si è alzato il baricentro e si è vinto 3-1 contro la Lazio, la più seria candidata fino al lockdown per togliere lo Scudetto alla Juventus. Il Napoli è stato formato Barcellona, abbiamo visto una formazione importante, concreta, decisiva che sa anche segnare. Chi è entrato in gara in corso come Lozano pure mi è piaciuto. Questo Napoli è stato progettato nella maniera più coerente per arrivare in condizioni ottimali per arrivare al Barcellona. L'unico che non mi ha convinto è stato Manolas, troppo confusionario. La sua spinta ha portato al gol di Immobile. L'unica vera grande scelta che dovrà fare Gattuso col Barcellona è scegliere tra il greco e Maksimovic"