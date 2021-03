VIDEO - Auriemma: "Ora anche ADL ha capito il valore della squadra e di Gattuso"

Con un video su Youtube, il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato la vittoria del Napoli a San Siro contro il Milan: "Se ti puoi allenare per tutta la settimana, recuperi una parte degli infortunati e il tuo avversario è stanco per l’impegno infrasettimanale in coppa, può succedere che tu vinca la partita perché l’altro non ha la reazione organica che servirebbe. Quindi era comprensibile se il Napoli ha avuto quel calo avendo giocato per 2 mesi 19 partite in 64 giorni, con tanti infortunati e alcuni giocatori non al meglio dopo il Covid. Mi riferisco soprattutto al presidente De Laurentiis che adesso è tornato in se ed ha capito il valore di questa squadra e del suo allenatore. Però nei momenti di difficoltà ADL avrebbe dovuto essere un po’ più vicino all’allenatore e ai suoi ragazzi, uscendo allo scoperto e respingendo tutte le voci che leggevo fino all’altro ieri da qualche parte. Ultima spiaggia contro il Bologna dicevano, stasera leggo la classifica e vedo il Napoli quinto a pari con la Roma e a due punti dall’Atalanta.

Adesso il Napoli dovrà confermarsi, andando a giocare contro la Roma, impegnata in Europa League giovedì. Vedremo poi cosa farà l’Atalanta contro il Verona, ora il campionato entra nel vivo che comincia adesso. Lo dico a quelli che fino a pochi giorni fa davano tutto per finito. Stasera ho rivisto il Napoli che il 16 dicembre mise sotto l’Inter a San Siro nonostante la sconfitta. In quella gara gli azzurri persero Mertens, che non è ancora al meglio e fa fatica. Mentre si è ripreso alla grande Victor Osimhen, avete visto che impatto ha avuto sulla partita? Gli avversari lo temono e un po’ tutti lo hanno picchiato in una maniera selvaggia.

Theo Hernandez meritava il rosso per quella entrata assassina col nigeriano che stava andando via da solo verso l’area, ma l’arbitro non ha ammonito il rossonero. Il Milan ha reclamato il calcio di rigore per il tocco di Bakayoko sullo stesso Hernandez, che appena ha sentito il piedino dell’avversario si è buttato a terra, fortunatamente Pasqua non ha concesso il penalty. Lo dice la parola il rigore deve essere una cosa estrema e rigorosa, non si può dare un rigore si sfiora un avversario se no diamoli tutti. Il Milan si è lamentato perché ha avuto sempre rigori così, fortunatamente l’arbitro, il peggiore in campo, ha fatto una cosa buona non concedendo il penalty ai rossoneri.

Nel Napoli ho visto tanti calciatori tornati ai loro livelli, avete visto che leone è stato stasera Koulibaly? Lo stesso Maksimovic, che per fortuna non era diffidato e a Roma ci sarà, a differenza di Di Lorenzo che sarà squalificato. Ho visto una squadra reattiva che in settimana ha lavorato, agli azzurri secondo i test manca ancora un 30% di forza. Con tutti quegli infortunati è stato normale il calo del Napoli, senza il quale il Napoli si giocava il secondo posto. Io sono tifoso ma non stupido, oggettivamente il Napoli ha un grande organico. Ora continuerete a dire che domenica è l’ultima spiaggia di Gattuso? Per fortuna che il tecnico azzurro ha due emicranie grosse così! Chi l’ha attaccato in maniera impune e selvaggia è perché Gattuso gli sta sui cog**oni e non gli dà una notizia, a chi la pretende lo manda a fan***o!”