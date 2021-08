VIDEO – Auriemma: "Scambio Manolas-Camara? Sarebbe un’operazione fantastica"

Il giornalista Raffaele Auremma ha commentato sul proprio canale Youtube il mercato del Napoli: “Per il momento vediamo che il Napoli, rispetto al risparmio che pensava di ottenere con la riduzione degli ingaggi, sono andati via Bakayoko, Hysaj e Maksimovic. Complessivamente il Napoli a lordo ha risparmiato una decina di milioni di euro. È andato via Tutino per 7 milioni, Ciciretti e Luperto. Al posto di Luperto è arrivato Juan Jesus, operazione suggerita da Spalletti”.

Scambio Manolas-Camara? Il mio più grande auspicio è che Mino Raiola riesca a fare un’operazione che sarebbe fantastica per il Napoli, cioè lo scambio con l’Olympiacos, la squadra del Pireo dove Manolas vuole tornare”. Auriemma spiega che se è vero che l’azzurro è giovane, è anche vero che l’Olympiacos gli garantirebbe un contratto più lungo (seppur a cifre più basse) rispetto quelli in essere a Napoli. Inoltre, in Grecia ha delle attività nell’ambito del turismo che potrebbe seguire più da vicino. “Ma se un calciatore non vede l’ora di andare a giocare nel campionato greco io mi chiedo: ma può mai essere concentrato al 100% se dovesse restare? Io dico di no. La volontà del calciatore va sempre assecondata, perché se tu forzi la stessa volontà dopo ti si ritorce contro”.