VIDEO - Campania zona rossa? De Luca contro il Governo: "Più che rossa è una zona rosé..."

Il solito show di Vincenzo De Luca sui social, come tutti i venerdì pomeriggio. Il governatore della Campania si è scagliato anche contro il Governo, con ironia, nella sua diretta su Facebook: "Ora, a parte qualche chiusura di negozi, ma qualcuno in Italia può dire seriamente che qui abbiamo la zona rossa? Ma quale zona rossa... Si dovrebbe controllare addirittura la mobilità tra comune e comune. Diciamo che in Campania abbiamo istituito non la zona rossa, ma la zona rosé. Una zona fiorin fiorello, l'amore è bello vicino a te... Dai, zona rossa... Dobbiamo avere carità cristiana".