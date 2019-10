VIDEO - Chiariello: "Haland un mostro, non pensavo fosse così forte! Mertens? Altro che 32 anni..."

Umberto Chiariello ai microfoni di Canale 21 ha così commentato la vittoria del Napoli sul Salisburgo: "Il Napoli ha avuto il pregio di aver saputo tenere botta. Il Napoli ha sbagliato a fare pochi cambi di gioco, a un certo punto non riusciva a uscire dalla propria metà campo, ma ha trovato una serata di grazia di Mertens, un calciatore straordinario. Altro che 32 anni. Ha fatto una delle partite più belle della sua carriera. Mertens era venuto per fare la riserva di Insigne, dall'invenzione di Sarri in poi è diventato un bomber incredibile ed è ancora freschissimo.

Ero scettico quando l'ho visto entrare, ma devo fare i complimenti a Insigne. E' entrato con una mentalità, una cattiveria, una qualità... ha fatto 10 giocate una più bella dell'altra.

Non mi aspettavo un Haland così forte, è un mostro. Ha potenza, forza fisica, velocità, cattiveria agonistica, tecnica. Fa scambi, va dentro, tira, è forte di testa. Parliamo di una delle stelle del prossimo mercato. Da un ragazzone così grosso non ti aspetti tanta agilità. Ho rivisto un martello come il primo Benzema".