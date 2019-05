VIDEO - Chiariello: "Napoli altalenante, Insigne e Verdi sembrano pesci fuor d'acqua con Ancelotti"

"I paragoni vanno fatti, la storia ne è piena, anche con Mazzarri e Benitez si facevano paragoni, ed è normale parametrare così i campionati", così nel corso di Canale 21 il giornalista Umberto Chiariello dopo il ko col Bologna: "Ancelotti poteva chiudere sopra gli 80 punti, con cinque vittorie consecutive. Il Napoli chiude comunque con 10 punti sulla terza, è secondo da tempo ed il secondo è una rarità nella storia del Napoli. Ma potrebbe chiudere sopra il -11 dalla Juve e 7 sconfitte sono tante con quelle con Empoli e Bologna, oltre alle due con la Juventus, ma anche in casa con l'Atalanta. Dall'altro lato c'è una Juventus che è arrivata a 20 punti sopra e poi ha gestito. S'è visto un buon Napoli ed un brutto Napoli, altalenante ed ha chiuso con una sconfitta che non toglie niente ma alcuni giocatori come Insigne e Verdi sembrano pesci fuor d'acqua con Ancelotti".