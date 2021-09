VIDEO - Chiariello: "Risultato di squadra straordinario: mostra la personalità che Spalletti sta dando”

Nel corso di ‘Tutti in Europa’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato il pareggio del Napoli in Europa League col Leicester: “Distinguerei la prova di squadra da quelle individuali. Sul piano di squadra il 2-2 è un risultato straordinario, di rimonta su un campo così difficile, mostra quella personalità che questo allenatore sta riuscendo a dare come prima medicina del dopo Napoli-Verona.

Ma a livello individuale ho trovato molte prestazioni deficitarie. Se giochi con Malcuit fai una cosa straordinaria: prendi due ne perdi due, perché perdi anche Di Lorenzo che a sinistra è veramente un pesce fuor d’acqua. I due terzini sono stati pessimi, a parte un cross per Lozano, Malcuit ha scritto il manuale di come non si gioca da terzino. Di Lorenzo a sinistra ha beccato il solito gol alle spalle, dove lui ormai è uno specialista, lì ha giocato proprio male. Quindi i terzini sono stati un punto debole fortissimo e i due gol li hanno presi loro. Fabian Ruiz continua ad essere un giocatore che mi lascia molto perplesso per la sua lentezza, per quante palle perde e per come rallenta il gioco di squadra. Poi Zielinski è stato impalpabile totalmente. Mentre sono state buonissime le prove dei subentranti: Ounas è uno che spacca partite e l’ha dimostrato, Petagna è stato molto utile, Politano è in ottima forma. Infine Osimhen ha dimostrato, ,nonostante sia tanto criticato, di essere un ragazzo esplosivo e che questa doppietta può dare il via ad un campionato della consacrazione che tanto De Laurentiis ha chiesto a Spalletti.

Nel primo tempo il Napoli conta 5 palle gol, di cui tre nitide, ricordiamo due di Osimhen, una Insigne, una Lozano e quella incredibile di Zielinksi. Il polacco è un gran giocatore ma ha il vizio di sbagliare gol già fatti, ricordate quello all’ultimo minuto contro l’Inter? Lì il Napoli perse lo scudetto, arrivederci e grazie con la Juve che partì e se ne andò. Anche stasera ha tirato a porta vuota buttando la palla sullo stinco dell’avversario senza cattiveria. Lì la porta la devi tirare giù, è un errore gravissimo. Nel primo tempo, tolte le due prime palle gol del Leicester, il Napoli ha dominato”.