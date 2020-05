VIDEO - De Luca contro Salvini: "Sovranista che non sa nulla e va in giro per farsi guardare gli occhiali nuovi color pannolino"

Un attacco bello e buono, con la solita ironia che lo contraddistingue. Dopo il chiacchiericcio degli ultimi giorni, il Governatore della Campania Vincenzo De Luca si è così riferito a Matteo Salvini, senza mai nominarlo, nella diretta social della Regione: "Un esponente politico milanese sovranista ha detto che una regione del Nord è stata l'unica ad aiutare chi ha difficoltà per gli affitti. Non voglio fare nomi, è un politico che va in giro per l'Italia a parlare per farsi guardare gli occhiali nuovi color pannolino di bimbo. Forse non sa quanto fatto dalla Campania".