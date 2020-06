VIDEO - De Luca pazzo del Napoli: "Che godimento! Il catenaccio è la 'Bocconi' del calcio..."

Vincenzo De Luca, Governatore della Campania, s'è soffermato anche sul trionfo del Napoli in Coppa Italia nel suo appuntamento social del venerdì: "Rinnovo i miei complimenti agli azzurri, devo dire sinceramente che la Juventus è apparsa davvero una squadra imbarazzante per certi versi. Non so come farà ad affrontare la Champions League in queste condizioni. I miei complimenti a Gattuso e i miei doppi complimenti per aver dato una dimostrazione relativa alla bellezza del catenaccio nel calcio".

ODE AL CATENACCIO - "Nel calcio il catenaccio, mettere in difesa tutti, anche i raccattapalle, è meraviglioso, a condizione di avere una difesa solida e 2-3 giovanotti che hanno grande velocità per fare qualche contropiede. Il contropiede Insigne-Mertens con l'Inter è stato uno spettacolo indimenticabile. Una goduria indimenticabile. Catenaccio è la Bocconi del calcio: 90 minuti di barricate e al 91' una pappina nella porta avversaria. Non c'è godimento migliore".