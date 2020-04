VIDEO - Di Natale: "Perché mai nel Napoli? Da tifoso è un peso. Serve coraggio, la gente ti conosce..."

Perché non hai mai voluto giocare nel Napoli? La domanda è stata sollevata ad Antonio Di Natale nel corso di Sky Sport 24 e la risposta dell'attaccante ex Empoli ed Udinese è stata sincera: "Da napoletano per me sarebbe stato un peso. Sei di Napoli e se le cose vanno male... la gente ti conosce, ho la mia famiglia e tante cose. Io tifo da sempre Napoli, ci ho sempre pensato, qualcuno ha avuto coraggio ed altri no, io sono uno di questi".

