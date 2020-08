VIDEO - Dopo Osimhen, tocca a Rrahmani: "Sono felice di essere qui" e poi parte "It's my life"

Dopo Osimhen, letteralmente scatenato (qui il video), è toccato anche ad Amir Rrahmani il rito dei nuovi acquisti questa sera a cena. "Sono felice di essere qui", ha detto il difensore, prima di partire con "It's my life", ma facendosi prendere da un pizzico di imbarazzo di fronte ai compagni di squadra ed alla società. Di seguito il video diffuso da Hysaj sui social, prendendo in giro il compagno anche con un filtro per allungargli il naso.