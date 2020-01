VIDEO - Everton, Ancelotti torna a sorridere in conferenza: "Tifate Liverpool in molti..."

Carlo Ancelotti ha già conquistato l'Everton, tra tifosi e addetti ai lavori. Lo dimostra il buon umore che è tornato protagonista in quel di Liverpool, come si evince anche dalla battuta pronunciata oggi in conferenza stampa dall'allenatore dei Toffees alla vigilia del derby di FA Cup contro i reds: "Ci sono tifosi del Liverpool tra voi giornalisti? Ce ne sono molti, mi avevano avvisato...", le parole di un divertito e di nuovo sorridente Ancelotti.