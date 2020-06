VIDEO - Gattuso ammette: "Non avevo buone sensazioni dopo festeggiamenti e ore piccole"

Rino Gattuso è molto soddisfatto dei suoi ragazzi, la vittoria è stata una 'sorpresa' e lo fa capire in conferenza stampa: "Avevo grande paura, sono stato calciatore, non avevo buone sensazioni. Non è mai facile quando festeggi e quando fai le ore piccole. La squadra ha dimostrato grande maturità, sono contento per la prestazione che ha fatto".