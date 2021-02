VIDEO - Gattuso in conferenza: "Mettiamoci i tappi..."

Evitare di ascoltare le polemiche. Questo il consiglio che Rino Gattuso si sente di dare alla squadra dopo l'eliminazione col Granada: "Dobbiamo guardarci in faccia e fare qualcosa di più, anche quando si sbaglia. In questo momento dobbiamo essere bravi a fare meno errori possibili, ritrovare gli assenti e abbiamo il dovere di provarci fino in fondo per provare a raggiungere il quarto posto.

Dobbiamo metterci i tappi, ci sta che una città come Napoli abituata a fare tanti punti ci siano tante polemiche. Ci sta, dobbiamo essere bravi noi ad aiutarci. C'è più di una responsabilità da parte mia e la mia squadra. Tutto quello che stiamo facendo non basta".