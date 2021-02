VIDEO - Gattuso insiste: "Errori nascono dal non poter lavorare in settimana"

Gli errori nascono dal non poter lavorare in settimana. Lo ha ripetuto più volte Rino Gattuso durante la conferenza stampa post Granada: "Bisogna provare a dare qualcosa in più, ma non bisogna preoccuparsi. Sono io il primo responsabile, però voglio vedere una squadra un pochino più tranquilla. Una squadra che deve pensare a dare il massimo, vorrei vedere qualche errore in meno.

Certi errori vengono perchè in questo momento ti alleni giocando, così non puoi lavorare su certi errori. Speriamo che tornino dei calciatori che diano un pochino respiro a chi sta tirando il carro da molto tempo".