VIDEO - Gattuso insiste: pressione altissima in 6 ed uscita dal portiere per costruire un 3 contro 2

Continua a lavorare il Napoli a Castel di Sangro in questa sessione pomeridiana nel secondo giorno di ritiro (qui il live). Lavoro intenso per gli azzurri, ai quali Gattuso sta provando anche a far migliorare alcuni principi di gioco. Lunga fase per una esercitazione che allena parallelamente pressione alta e uscita difensiva: linea di 6 in pressione altissima sui 4 difensori, poi in caso di uscita completata e campo che si apre, gli attaccanti possono andare in 3 o 4 contro 2. Di seguito il video