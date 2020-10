VIDEO - Gattuso: "Scudetto? Ti stoppo subito qui per un motivo"

Nel corso della conferenza stampa dopo la vittoria di Benevento, al tecnico del Napoli Rino Gattuso è stato chiesto anche dello Scudetto: "Scudetto? Ti stoppo qua, per ora questa parola non ci appartiene. Noi dobbiamo fare quello che qui si è fatto per anni, tornare in Champions. Abbiamo ancora alti e bassi, dopo quattro gare non si può dire che siamo da scudetto. Abbiamo una rosa importante e vogliamo fare tanti punti. Vediamo dove arriveremo".

