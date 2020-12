VIDEO - Gattuso su Juve-Napoli: "Eravamo in buona fede e pronti a partire per giocare"

"Eravamo in buonafede". Lo ha detto Rino Gattuso, allenatore del Napoli, in conferenza stampa, parlando della sentenza del Coni: "Mi sono già espresso. Ripeto, eravamo pronti a partire per giocare. Non potevamo far deferire i nostri dottori, abbiamo fatto quello che andava fatto. Ora vedremo quando si giocherà questa sfida con la Juve". Ecco il video: