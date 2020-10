VIDEO - Gol annullato a Morata, Lollobrigida: "Tecnologia troppo avanzata, ci vorrebbe elasticità?"

“Fuorigioco esagerato di Morata. Questa tecnologia a volte mi sembra un po' troppo avanzata. Ci vorrebbe forse un pochino di elasticià?". Questa la frase pronunciata dagli studi Rai da Marco Lollobrigida commentanto la rete annullata dal VAR in Crotone-Juventus all'attaccante spagnolo. Commento che ha generato molte reazioni stizzite sui social. Questo il video.

Non ci volevo credere. Sentite come in #Rai si parla del gol annullato alla #Juve: “VAR tecnologia troppo avanzata, ci voleva più elasticità”.

