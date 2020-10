VIDEO - Hamsik: "Auguri Diego, ti auguro tanta salute e molte vittorie da allenatore"

Marek Hamsik si unisce agli auguri rivolti a Maradona per il suo compleanno. Ecco le parole dell'ex capitano azzurro: "Voglio farti tanti auguri per il tuo 60esimo compleanno e augurarti in questo brutto periodo tanta salute e farti un grande in bocca al lupo per la tua carriera da allenatore con tante vittorie e successi!". Ecco il video tratto dai social del gruppo Ultramici:

Da Capitano a Capitano... gli auguri di Marek a D10S pic.twitter.com/V0H9OGyTYU — ULTRAMICI (@ULTRAMICI) October 30, 2020