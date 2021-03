VIDEO - Hamsik in aeroporto a Goteborg: assembramento pazzesco e tutti senza mascherina

Marek Hamsik ha scelto di ripartire dal campionato svedese e in modo particolare dalla città di Goteborg. Le immagini del suo arrivo in aeroporto sono sorprendenti: c'è tanta gente che lo aspetta, si crea un maxi-assembramento con molte persone senza mascherina. Ecco il video:

🇸🇰✈️🇸🇪 The rumours were true, Marek Hamšík has arrived in Sweden to sign for IFK Göteborg.



And of course the ultras were there to greet him. #ifkgbgpic.twitter.com/Spc65QCczC