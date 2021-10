VIDEO - Radio Rai, Scaramuzzino: "Napoli? Per lo Scudetto dipende tutto da un fattore"

"Non mi aspettavo il Napoli a punteggio pieno, ma mi aspettavo che il Napoli con Spalletti e avendo tenuto i migliori che potesse essere protagonista". Così a Tuttomercatoweb.com Giovanni Scaramuzzino, voce di Tutto il Calcio Minuto per Minuto e premiato oggi ad Anghiari al Premio la Clessidra. "Poi per lo scudetto per i partenopei tutto dipenderà dalla Coppa d'Africa perchè molti giocatori andranno via. Se le loro nazionali andranno fino in fondo, può essere un intralcio nel cammino del Napoli. La Juve? Va inserita tra le pretendenti al titolo, lo dimostra il filotto che ha fatto. Allegri è atteso da un compito più delicato del passato ma intanto sta assestando la difesa che non ha preso gol nelle ultime due gare". Poi sulla vicenda Vlahovic: "C'è differenza rispetto all'addio di Donnarumma perchè la scadenza è nel 2023. La Fiorentina o si impunta ma forse non le conviene oppure si guarderà intorno e dovrà evitare di rimanere spiazzata".