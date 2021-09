VIDEO - Iannicelli: "Il Cagliari non ha onorato la Serie A! Ha difeso la sconfitta, che roba è?"

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Peppe Iannicelli ha commentato la vittoria del Napoli contro il Cagliari: “La partita è stata anche un po’ noiosetta, ad un certo punto il dominio del Napoli era talmente superiore che la gara ha perso totalmente d’interesse. Non è proponibile una gara così in prima serata di domenica, il Cagliari non ha onorato la Serie A. Il pubblico vuole vedere la competizione. E’ vero che il Napoli è superiore ai sardi ma, nel secondo tempo non c’è stata più partita. Il Cagliari ad un certo punto ha difeso una sconfitta e una squadra che fa questo che roba é?”