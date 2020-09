VIDEO - Il ds Cinquini pessimista: "Il Napoli non può inserirsi per la lotta scudetto"

Oreste Cinquini, esperto ds, ha parlato a TMW delle vicende di alcune sue ex squadre come Fiorentina e Parma. Ma prima una panoramica sulla Serie A: "L'Atalanta e la Lazio possono giocarsi la Champions, non credo lo Scudetto. La Lazio dopo il lockdown non è riuscita a tornare ai livelli di prima, mentre l'Atalanta per migliorarsi dovrebbe fare davvero un exploit. Non credo, la lotta sarà ristretta a Juve e Inter. Neanche il Napoli secondo me può inserirsi per la lotta alla vetta".