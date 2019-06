VIDEO - Il Napoli aspetta i tifosi a Dimaro: le parole di Meret in vista del ritiro

Dal 6 al 26 luglio il Napoli sarà a Dimaro Folgarida per il consueto ritiro estivo. La società azzurra lo ricorda ai suoi tifosi con un video in cui compare anche Alex Meret che lancia alcuni messaggi ai tifosi: "Ci saranno tante occasioni per vivere bei momenti insieme, vi aspettiamo" le parole del portiere. Ecco il video sui social:

Anche quest’anno abbiamo scelto la montagna per affrontare al top la prossima stagione. Ci vediamo a Dimaro, in Trentino, dal 6 al 26 giugno per il ritiro estivo. Non mancare! @VisitTrentino



