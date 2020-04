VIDEO - Il retroscena di Florenzi: "Col Barça l'unico che non ci credeva era proprio Manolas..."

Nel corso di una diretta Instagram, Alessandro Florenzi ha svelato alcuni retroscena sull'impresa in Champions contro il Barcellona: "Dopo il 4-1 avevamo sensazioni strane. Non ci sentivamo battuti, ci dicevamo 'se facciamo la partita della vita e ci crediamo, niente è impossibile'. Su 25 giocatori, in 24 ci credevamo davvero, l'unico che dalla mattina alla sera diceva 'siamo già fuori, come si fa' era Manolas e proprio lui ha fatto il gol definitivo. Era l'unico che non ci credeva e diceva 'ma a chi volete prendere in giro'".

(disabilita Adblock per visualizzare il video o clicca sul link per vederlo da app)