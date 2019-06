VIDEO - Insigne alla Mancini? Il Ct segnò un gol simile proprio al San Paolo

Sta circolando sui social un gol di Roberto Mancini, attuale ct della Nazionale, in un Napoli-Sampdoria al San Paolo del 1990. In molti stanno riproponendo la rete dell’attuale allenatore della Nazionale, all’epoca calciatore in maglia doriana, nel 4-1 dei genovesi in casa del Napoli perché hanno notato una similitudine con la rete di Lorenzo Insigne, fantastica, realizzata oggi nella partita contro la Bosnia.