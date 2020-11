VIDEO - Insigne scatenato in treno, si improvvisa cantante con un classico di Gigi D'Alessio

Lorenzo Insigne non solo è protagonista sul campo con la maglia dell'Italia, ma riesce a mettersi in mostra anche lontano dal rettangolo verde, e per doti ben diverse da quelle calcistiche. L'attaccante del Napoli, sul treno insieme al resto della compagine azzurra, è stato protagonista di una parentesi canterina, durante la quale ha intrattenuto i compagni sulle note di "Annarè" di Giggi D'Alessio. Immagini esilaranti quelle che stanno facendo il giro dei social in questi minuti.